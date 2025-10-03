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MultiMax Valencia se renueva con la inauguración de la nueva Zona Condesa Experience, un nuevo espacio mucho más amplio y cómodo desde donde experimentar la mejor tecnología de esta marca con amplia trayectoria en Venezuela, así como conocer su nueva línea premium, protagonizada por el nuevo refrigerador Cross Door de Condesa.

La cita es este viernes 3 de octubre, a partir de las 10:00 AM, en la sucursal ubicada en la Av. Bolívar Norte, cruce con calle 137-A, frente al CC La Galería. Desde la primera tienda de la multimarca, los asistentes podrán descubrir todas las novedades tecnológicas que llegaron a Condesa y adquirirlas al mejor precio del mercado, afirmó Nasar Ramadan Dagga, CEO de Multimax y CLX Group.

“Desde nuestra sede en Valencia, anunciamos la renovación de la Zona Condesa, un espacio diseñado para acercar a los venezolanos lo mejor en innovación para el hogar. Encuentra lo mejor en cocinas, neveras, lavadoras, aires acondicionados y electrodomésticos, con los que podrás transformar tu hogar y disfrutar de la calidad insuperable de esta marca líder en el país”, expresó Nasar Dagga.

Para conocer más sobre la reinauguración de la nueva Zona Condesa, activa las notificaciones y mantente al tanto de las redes sociales de @multimax y @condesalatin en Instagram. Asimismo, no olvides visitar el portal web www.multimax.com.ve, donde encontrarás toda la información que necesitas sobre las promociones de la multimarca más grande de Venezuela.

La experiencia Condesa en MultiMax

Con más de cinco décadas de historia, Condesa se ha posicionado como una de las marcas preferidas por los hogares venezolanos gracias a la durabilidad y el diseño de sus electrodomésticos. En la nueva Zona Condesa de Multimax Valencia, encontrarás un ambiente para explorar para cada producto de la marca, ver su diseño y elegir el que más se adapte a tu espacio.

Entre las sorpresas preparadas para los siguientes días, la reapertura contará con invitados especiales y promociones exclusivas, invitando a los clientes a redescubrir esta marca que forma parte de su día a día.

¡PriorityMax en MultiMax!

Como parte de los privilegios de la membresía PriorityMax, los afiliados tendrán acceso preferencial durante la jornada de reinauguración con su credencial. Asimismo, podrán aprovechar sus otros beneficios al momento de adquirir sus productos favoritos Condesa, como su cupo CrediMax, para comprar por cuotas, sin intereses, o pagar a través de la caja de atención preferencial.

Inscribirse en nuestra red de afiliados es muy fácil, solo debes acudir a MultiMax y solicitar en caja tu suscripción al sistema. También, puedes descargar la aplicación oficial de PriorityMax en Google Play o App Store y seguir las instrucciones expuestas en la aplicación para comenzar tu registro. Una vez finalizado el proceso, visita la tienda más cercana para terminar el proceso y recibir tu credencial, con la que podrás comenzar a disfrutar de la mejor experiencia de compra del país.

MultiMax en Venezuela

Desde hace más de cinco años, Ramadan Dagga Mujamad ha convertido a Multimax en un símbolo de progreso e innovación tecnológica, llevando su increíble concepto multimarca a más de 19 regiones del país, como: Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Zulia, Falcón, Caracas, Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar y Yaracuy.

Entérate de las novedades que la multimarca tiene para ofrecer a través de su página web www.multimax.com.ve, así como en redes sociales bajo el usuario @multimax, en Instagram y Facebook, donde subimos al momento toda la información sobre nuestros eventos e inauguraciones en todo el país.

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