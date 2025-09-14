Compartir

Perú se alzó como el campeón del resonado «Mundial de Desayunos» ’organizado por el streamer español Ibai Llanos, tras imponerse a Venezuela en una final muy disputada.

El tradicional pan con chicharrón peruano superó a la emblemática arepa «Reina Pepiada» venezolana por una estrecha diferencia de votos.

Al final, Perú acumuló 12.8 millones de votos, mientras que Venezuela alcanzó 12.6 millones, demostrando la pasión que se levantó en ambas naciones para defender su gastronomía.

NO DEJES DE LEER AHORA: Stephania Torrellas representa al estado Lara en el «Miss Venezuela»

