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Mundial de Desayunos: Perú gana contra Venezuela

By Lucciano Battiston
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Perú gana el Mundial de Desayunos contra Venezuela

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Lucciano Battiston
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Perú se alzó como el campeón del resonado «Mundial de Desayunos» ’organizado por el streamer español Ibai Llanos, tras imponerse a Venezuela en una final muy disputada.

El tradicional pan con chicharrón peruano superó a la emblemática arepa «Reina Pepiada» venezolana por una estrecha diferencia de votos.

Al final, Perú acumuló 12.8 millones de votos, mientras que Venezuela alcanzó 12.6 millones, demostrando la pasión que se levantó en ambas naciones para defender su gastronomía.

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El creador de contenidos español organizó cuadrículas de enfrentamientos entre desayunos tradicionales. España presenta pan con tomate y jamón serrano con café con leche. México defiende sus chilaquiles, huevos rancheros y frijoles característicos. Colombia ofrece calentado, arepa con huevo y chocolate caliente. Argentina presume medialunas, café y tostadas con dulce de leche.

El Mundial de Desayunos sigue una dinámica simple pero efectiva en cuatro fases claras. Primero viene la fase de nominaciones donde usuarios proponen sus platos. Luego los enfrentamientos con votaciones del tipo «chilaquiles vs. desayuno inglés». La eliminación es directa: gana el plato con más likes, retuits o votos en encuestas. La final corona un campeón generando miles de interacciones digitales.

Perú gana el Mundial de Desayunos contra Venezuela

En el Mundial de Desayunos Venezuela sacó del juego a República Dominicana con su clásico mangú, Colombia arepa contra arepa y Bolivia con sus salteñas, en su camino a la gran final de esta exitosa competencia.

Ibai Llanos anunció al ganador del Mundial de Desayunos vestido con la bandera peruana y presentó una sartén dorada como trofeo para los campeones. La competencia, que duró varias semanas, permitió al influencer descubrir una vasta diversidad gastronómica, calificándola de «una locura».

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SourceGlobovisión
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