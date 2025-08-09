Compartir

La actriz de cine para adultos brasileña Vitoria Beatriz falleció a los 28 años de edad. Esta era una de las estrellas del cine prohibido más famosas del continente, Vitoria estuvo hospitalizada por problemas de salud,

La industria del cine para adultos se encuentra de luto por el intempestivo adiós de la curvilínea actriz. La empresa peruana Inka Productions para la cual grabó la fémina dio a conocer el deceso.

Vitoria era muy seguida en redes sociales además que era muy solicitada para eventos y siempre atendía a la prensa con una sonrisa. Era conocida por ser una actriz de carisma, cariño, sensualidad como picardía.

“La familia Inka Productions está profundamente conmovida por la partida de nuestra querida Vitoria Beatriz. Su alegría, su calidez y la luz que transmitía en cada momento dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla”, expresó la productora en su post.

Todavía no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de la actriz. Se dijo que tenía problemas físicos como emocionales. “La familia decidió no dar detalles sobre las causas de su muerte, aunque en redes se mencionaron problemas de salud física y emocional”, según recoge RPP.

“Enviamos nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y a cada fan que la llevó en el corazón. Sus recuerdos permanecerán vivos por siempre”, concluyó el pronunciamiento de la empresa productora de contenido para adultos.

La muerte de Vitoria se suma a la larga lista de actrices que han fallecido en extrañas circunstancias. La mayoría han muerto a temprana edad. Según su página oficial de fans en Instagram, la mujer estuvo hospitalizada en los últimos días tras presentar problemas de salud.

