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El adulto mayor del incendio del edificio de San Blas murió hoy en el Hospital Central de Valencia. Este quedó identificado como Ramón Gustavo Martínez quien era conocido en la zona como “El Mariachi”.

Murió adulto mayor del incendio del edificio de San Blas

Martínez había sido reportado como lesionado luego del incendio de ayer en el edificio donde estaba junto a seis personas más. Se encontraba en el apartamento ya que había sufrido un Accidente Cerebrovascular.

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