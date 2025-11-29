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El nombre del reconocido actor Bruce Willis vuelve a resonar debido al deterioro de su salud y la más reciente decisión que tomó su familia.

Luego de dos años desde el diagnóstico de afasia junto con demencia frontotemporal, la familia ha tomado la importante decisión de donar el cerebro del actor a la ciencia cuando el actor fallezca, con el objetivo de apoyar y fomentar estudios que ayuden a comprender mejor este padecimiento, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023.

La encargada de dar la noticia fue su esposa Heming Willis quien a través de una publicación en sus redes que “el análisis del cerebro podría ayudar a identificar alteraciones como proteínas anormales, cambios estructurales o mutaciones que hoy son difíciles de observar”.

Bruce Willis cerebro

La revelación sobre el futuro del cerebro del actor fue hecha a propósito de que The Unexpected Journey, el libro escrito Heming Willis se posicionó como uno de los más vendidos del New York Times.