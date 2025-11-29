El nombre del reconocido actor Bruce Willis vuelve a resonar debido al deterioro de su salud y la más reciente decisión que tomó su familia.
Bruce Willis cerebro
La revelación sobre el futuro del cerebro del actor fue hecha a propósito de que The Unexpected Journey, el libro escrito Heming Willis se posicionó como uno de los más vendidos del New York Times.
El anuncio ha sido elogiado por muchos de sus seguidores como una forma de respaldar el compromiso de la familia por contribuir a la investigación médica hacia mejores tratamientos para esta condición neurológica poco conocida y que afecta principalmente el comportamiento, el lenguaje y la personalidad.
Según lo confirmó su esposa en entrevistas pasadas a diversos medios, Bruce ya no vive con su familia, lo hace en un lugar especial en el que cuenta con atención médica especial, las 24 horas del día y algunas adecuaciones para facilitar su desplazamiento dentro del lugar.
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