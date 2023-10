Compartir

Burt Young, el actor que interpretó a Paulie, en la película de Rocky Balboa falleció, dijo una de sus hijas al The New York Times. La hija no dio a conocer las causas de la muerte del legendario actor.

Young estuvo en todas las películas al lado de Sylvester Stallone, siempre tuvo un papel característico. En la película era un alcohólico, hermano de Adrian la esposa de Rocky, interpretado por Thalia Shire. Quien participó solo en cuatro de las películas del boxeador.

El mismo Stallone lamentó la muerte del actor en su cuenta de Instagram y agradeció por los años de amistad que tuvieron. Young era un actor característico de los años setenta como también de los ochenta.

Trabajó también en la película Convoy de 1978, donde era un camionero que habían organizado una huelga en Estados Unidos. Muchos actores lamentaron el adiós de Young y lo calificaron como uno de los mejores.

