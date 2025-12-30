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El hombre más obeso del mundo falleció en México a los 41 años de edad, por una infección renal. Juan Pedro Franco era conocido por su peso, José Antonio Castañeda, médico de Franco emitió un comunicado por la muerte de su paciente.

En el 2017 el mexicano había obtenido el récord Guinness por ser la persona de mayor peso con casi 600 kilos. Familiares y amigos lamentaron la muerte del hombre quien era uno de los más conocidos de Aguascalientes.

Murió el hombre más obeso del mundo a los 41 años de edad

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal con complicaciones sistémicas. Lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, señaló el especialista.

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Precisamente en el año 2017 el médico Castañeda logró que Franco perdiera casi el 49% de su peso mediante cirugías. En el año 2019 superó el Covid 19 pero la infección renal afectó mucho su salud.

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