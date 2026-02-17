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Murió Jesse Jackson, activista estadounidense de los derechos civiles

By Danny Valdiviezo
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Murió Jesse Jackson, activista estadounidense
Foto: AP.

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Danny Valdiviezo
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Murió Jesse Jackson, el activista estadounidense fue uno de los luchadores por la inclusión y uno de los que buscó los derechos de las personas. A la edad de 84 años falleció el legendario promotor social.

Jackson fue uno de lo que luchó por los derechos de la población negra en Estados Unidos. En una época donde el racismo era marcado. Fue un reformador desde muy joven y colaborador de Martin Luther King.

En los años ochenta aspiró dos veces ser el candidato demócrata, siempre daba la cara a la hora de reclamar derechos. Se crió en Carolina del Sur, era un ministro bautista y siempre tenía la paz como bandera.

Murió Jesse Jackson, activista estadounidense de los derechos civiles

Desde 2017 fue diagnosticado con Parkinson luego por una parálisis no pudo caminar quedando con dificultades para tragar. Jackson fue una persona que labró el camino de la inclusión y donde la igualdad fuera una bandera para la paz y el entendimiento.

Sus reconocimientos por las luchas sociales iban más allá de Estados Unidos. Una persona que luchó por el derecho laboral de la población negra, la cual no tenía muchos derechos hace unas décadas en ese país.

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SourceABC News
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