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La mañana de este jueves una mujer murió al ser arrollada de manera accidental por un vehículo cuando paseaba a su mascota en el barrio San Ignacio de la ciudad de Maracay, estado Aragua.

La víctima fue identificada como Estela Bettencourt Lorenzo, y el suceso ocurrió aproximadamente a las 9:00 a.m., en la avenida San Ignacio en el cruce con la calle Zulia.

Bettencourt Lorenzo fue embestida por un conductor de una motocicleta de características desconocidas cuando estaba cruzando la referida arteria vial frente a una reconocida panadería.

La dama cayó bruscamente al suelo y terminó siendo arrollada de manera accidental por un vehículo tipo camioneta que iba circulando detrás de la moto, según indicaron los habitantes de la comunidad.

La señora Estela quedó gravemente herida por el siniestro vial, siendo auxiliada inmediatamente por los vecinos, incluso el conductor de la camioneta se detuvo para ayudar a la lesionada.

Los habitantes notificaron la situación a los organismos de seguridad, acercándose al sitio efectivos de prevención y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la Dirección de Tránsito Terrestre quienes se encargaron de atender el suceso.

Mujer arrollada cuando paseaba a su mascota

La dama de 52 años fue trasladada inmediatamente al Hospital Central de Maracay, pero aproximadamente en horas del mediodía falleció debido a las lesiones que sufrió por el accidente.

El cuerpo de Bettencourt Lorenzo fue trasladado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicado en Caña de Azúcar, donde le realizaron la autopsia de ley.

De acuerdo con lo indicado por los vecinos, el conductor de la camioneta que accidentalmente arrolló a la señora Estela, fue detenido mientras realizan las investigaciones sobre el caso.

No obstante, acotaron que el motorizado que atropelló primero a Bettencourt Lorenzo, se dio a la fuga para no asumir su responsabilidad por el accidente.

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