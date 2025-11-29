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Autoridades policiales confirmaron la muerte del niño de 1 año de edad, que sufrió quemaduras de segundo grado en sus cuerpos, durante el incendio de una vivienda, el pasado 11 de noviembre, en una vivienda de la urbanización Goajira Vieja de Acarigua.

La muerte del infante se produjo la mañana de este viernes, 28 de noviembre, en el Hospital “Dr. Jesús María Casal Ramos” de Acarigua-Araure, donde estaba recluido, desde el día que ocurrió el siniestro. El pequeño presentaba quemaduras en más del 70 por ciento de su cuerpo, según el informe médico.

En el hecho también habían resultado heridos, con quemaduras de segundo grado, su hermano de 3 años de edad, y su madre, una joven de 26 años, que presentó quemaduras leves.

Murió niño tras quemaduras durante incendio en Acarigua

El incendio se registró por una fuga de gas doméstico, la tarde del pasado 11 de noviembre. Vecinos de la zona se percataron del fuego y, de inmediato, intentaron ayudar a sacar a los niños y a la madre que se encontraban en el interior de la vivienda.

De inmediato, también, alertaron a las autoridades. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos actuaron en este suceso para sofocar las llamas y sacar del inmueble dos cilindros gas de 18 kilos, y así evitar consecuencias mayores.

Los niños sufrieron quemaduras de segundo grado, mientras que a la madre le diagnosticaron quemaduras leves.

Tras la muerte del infante, el equipo del Senamecf realizó la autopsia de ley, en el Hospital «Dr. Oswaldo Barrios» de Esteller, determinando que el pequeño sufrió un edema pulmonar y severas lesiones por las quemaduras.

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