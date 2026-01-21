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¿Murió Tekashi 6ix9ine? Rumores apuntan que fue agredido en prisión

By Redacción Carabobo
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Tekashi 6ix9ine agredido

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
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Por medio de redes sociales comenzó a circular el rumor de que Tekashi 6ix9ine, habría sido agredido en un centro penitenciario de Brooklyn, en Nueva York; donde actualmente se encuentra recluido.

Algunas versiones señalan que el rapero habría sido apuñalado al menos 30 veces; sin embargo, esta información no ha sido verificada por fuentes oficiales. Además de que las autoridades estadounidenses no han emitido información que sustente el ataque ni la muerte de Daniel Hernández.

¿Por qué Tekashi 6ix9ine está preso?

Tekashi 6ix9ine se entregó de manera voluntaria ante las autoridades el pasado 9 de enero de 2026 para cumplir una condena de tres meses de prisión, luego de violar su libertad condicional, tras ser señalado de tráfico de sustancias ilegales y agresión.

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Sourceaztecaqueretaro
ViaNoticias 24 Carabobo
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