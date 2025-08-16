sábado, agosto 16, 2025
Hombre murió tras sostener un encuentro íntimo con una mujer que conoció por internet

murió tras sostener un encuentro íntimo
Foto: Referencial.

Un hombre murió tras sostener un encuentro íntimo con una mujer que había conocido por internet. En un centro de hospedaje en la zona de Puno en Perú ocurrió el hecho donde falleció un hombre de 39 años de edad.

Mateo, un minero de 39 años había conocido a una mujer de nombre Rocío se conocieron por las redes y habían acordado el encuentro en el sitio de hospedaje. Pero cuando estaban en la habitación el hombre comenzó a sentirse mal.

Un intenso dolor en el pecho hizo que Rocío solicitara ayuda al personal del sitio donde estaban. Estos enseguida llevaron al sujeto al centro de salud cercano en Puno. Pero ya cuando iban en el camino ya este no presentaba signos vitales.

Murió tras sostener un encuentro íntimo, la sospecha

La policía llevó a Rocío al hospital donde estaba Mateo, ya que era la única testigo. Pero cuando estaban en el centro de salud esta en un descuido intentó huir, siendo detenida unas cuadras después.

Ya en la comisaria de esa zona en Perú, la mujer fue interrogada y quedó detenida por presunto homicidio simple. El hombre falleció por un infarto al miocardio, se sospechó de un caso de utilización de sustancias tóxicas.

Pero los forenses dijeron que se levantó la hipótesis de un crimen y la mujer quedó en libertad después. La muerte del minero generó preocupación en esa zona. Mientras que el sitio de hospedaje dijeron que era un sitio de encuentros discretos.

