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Murió un pescador en el Lago de Valencia

By Redacción Carabobo
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Murió ahogado un pescador en el Lago de Valencia

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Murió ahogado un pescador en el Lago de Valencia, en horas de la tarde de ayer lunes 26 de enero de 2026 encontraron el cuerpo sin vida de Antonio Douglas García Corrales de 38 años. Autoridades del estado Aragua hallaron el cadáver en la zona de Magdaleno.

García Corrales era habitante de Magdaleno, luego de labores de rescate por parte de bomberos de Aragua como de residentes de Magdaleno encontraron a García. Este se encontraba en el sector La Puntica en labores de pesca, desde el domingo.

Murió ahogado un pescador en el Lago de Valencia

Al parecer el anzuelo que estaba utilizando para pescar se le había enredado en las aguas del Lago. Este decidió entrar al agua pero no salió luego, es por ello que dieron el aviso a las autoridades.

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El domingo las autoridades suspendieron las labores de búsqueda hasta ayer que fue encontrado luego de varias horas. Funcionarios del CICPC de Villa de Cura, municipio Zamora trasladaron el cuerpo sin vida a la sede de medicina forense de Caña de Azúcar.

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SourceDiario El Siglo/Maracay
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