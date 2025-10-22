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El Museo de Louvre en París abrió sus puertas, excepto la galería Apolo, donde ocurrió el robo. El espacio de arte abrió mientras atenderá a turistas y amantes de excelsas obras que se guardan en el lugar.

La gerencia decidió abrir pese a que el espacio permanece en investigaciones, la galería donde robaron permanece en manos de los detectives. Mientras desde las afueras ya se observaban un alto número de personas para visitar el recinto.

El domingo, como es conocido se ejecutó un robo en el famoso museo, el cual se llevaron joyas valiosas valoradas en 88 millones de euros. La policía mantiene las investigaciones pero no han dado a conocer sobre las pistas del caso.

Museo de Louvre en Paría abrió

Los ladrones solo tardaron siete minutos para cargar con las joyas, solo llevaban chalecos utilizados por los trabajadores de la construcción para poder entrar. Abrieron uno de los vidrios de seguridad y se llevaron las joyas.

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De igual modo, solo una de las joyas recuperaron en lugares cercanos al museo, la misma estaba rota. La policía trata de dar con los responsables del llamado “robo del año”, ejecutado en la capital francesa.

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