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Nacho salió en defensa de Chyno, luego que los detractores se activaran en contra de Jesús Miranda y recordaran lo que ocurrió en el pasado. Es por ello que Nacho en una entrevista dijo que Miranda está bien y recuperándose.

Indicó que todo quedó en el pasado, los excesos que tuvo Chyno y que este ha ido poco a poco en recuperación. Las declaraciones las dio Nacho desde Miami, a través de un programa en redes sociales.

Nacho recordó que además Chyno tuvo dos patologías graves de las cuales se ha ido recuperando e indicó que este estuvo a punto de perder una pierna. Destacó que está de nuevo cantando y retomando el hilo de su carrera artística.

Nacho salió en defensa de Chyno por esta razón

Por supuesto, la recuperación de dichas patologías es de recuperación lenta. Es por eso que Nacho le molesta cuando hablan mal de Chyno, y cuando en varios medios del continente destacan cosas que no son.

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En el último show, a Miranda se le vio cantando y bailando como lo hacía antes. Recordemos que este dúo venezolano es uno de los más conocidos que hay en nuestro continente. Y que siguen activos.

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