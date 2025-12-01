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Nacieron dos leones blancos en el Zoológico de Maracay y son un nuevo atractivo del recinto ubicado en la urbanización Las Delicias. Los cachorros de león blanco de Timbavati (panthera leo melanochaita) están en peligro de extinción.

El equipo del Zoológico ha colocado todo su empeño y el resultado ha sido positivo. Esto gracias a los programas de conservación además del esfuerzo y dedicación de los profesionales que hay en el lugar.

Leones blancos en el Zoológico de Maracay

Los leoncitos blancos representan un nuevo logro de lo que es ahora el emblemático lugar ubicado en Maracay. Entre ellos la reproducción: Para aumentar las poblaciones en peligro. Como la Investigación: Para comprender mejor las necesidades de las especies.

Educación: Para concienciar sobre la importancia de la biodiversidad. «Nuestros nuevos habitantes ya rugen con la vitalidad de la vida silvestre, son el resultado de un cuidado excepcional y de un ambiente diseñado para su óptimo desarrollo.» Dijo el personal del zoológico.

Abierto

Si te animas visitar el Zoológico de Las Delicias en este mes de diciembre, te informamos que la entrada cuesta dos dólares al cambio del BCV para niños hasta los 11 años. Y 4 dólares para adultos. 64 años en adelante entran gratis.

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