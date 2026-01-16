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El nadador francés Yannick Agnel, doble campeón olímpico en Londres 2012, será juzgado por la violación y agresión sexual en 2016 de la hija, entonces de 13 años, de su entrenador. Así lo confirmó este jueves el Tribunal de Apelación de Colmar, en el este de Francia.

El Tribunal de Apelación rechazó el recurso presentado por el deportista, de 33 años. Desde el inicio del proceso, Agnel admitió haber mantenido relaciones sexuales con la menor, asegurando que se trataba de una «relación de enamorados» consentida.

Sin embargo, la justicia consideró que existen elementos suficientes para llevar a juicio a la exestrella de la natación francesa. El juez instructor ordenó que sea juzgado en un tribunal de lo criminal del Alto Rin, donde podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.

Yannick Agnel juzgado por violación

Agnel aún tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo en los próximos cinco días para intentar evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

El campeón olímpico de los 200 metros libres, tres veces campeón mundial y europeo, fue acusado formalmente en el verano de 2021, tras la denuncia de la víctima.

Los hechos tuvieron lugar en Mulhouse, lugar de entrenamiento de ambos, y también durante concentraciones deportivas en Tailandia y en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La justicia ha desestimado el argumento del consentimiento debido a la notable diferencia de edad y la relación de poder existente entre el deportista y la menor en el momento de los hechos.

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