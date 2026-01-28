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Este miércoles 28 de enero de 2026, coincidiendo con su tercer aniversario de bodas, la modelo paraguaya Nadia Ferreira y el astro de la salsa Marc Anthony confirmaron que se convertirán en padres por segunda vez.

A través de una publicación conjunta en sus cuentas oficiales de Instagram, la pareja compartió la buena nueva con un mensaje cargado de fe y alegría: “¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser un hermano mayor”. La noticia llega justo cuando se cumplen tres años desde que la pareja se dio el «sí, quiero» en una lujosa y recordada ceremonia en el Pérez Art Museum de Miami.

Nadia Ferreira segundo embarazo

El anuncio fue acompañado por una tierna fotografía familiar. En la imagen se observa al pequeño Marco, de apenas un año de edad, junto a sus padres. El foco principal de la captura es la incipiente barriga de la ex Miss Paraguay, la cual es arropada delicadamente por su propia mano, la del intérprete de «Vivir mi vida» y la pequeña mano de su primogénito.

La estampa refleja la armonía y el crecimiento de un hogar que ha estado bajo el ojo público desde sus inicios.

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