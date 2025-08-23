Compartir

En el municipio Naguanagua se desarrolló el primer taller “Mapas de Conocimientos”, una jornada formativa orientada a la investigación, sistematización y desarrollo tecnológico, que permitirá a las comunas construir sus propios saberes y avanzar en el ejercicio del autogobierno.

La actividad contó con el respaldo de la gestión de la alcaldesa Elizabeth Niño, la participación del diputado Yonder Silva, la ponencia del profesor y miembro estadal de la Universidad Nacional de las Comunas (Unacom), Luis Américo Auyadermont, así como la intervención de Chemir Colina, responsable de la Unidad Estatal de Educación, junto a facilitadores y estudiantes de los Circuitos Comunales y Comunas de Naguanagua.

Durante el encuentro, la mandataria local agradeció al presidente Nicolás Maduro y al rector de la Unacom, Jorge Arreaza, por promover estos espacios de formación que fortalecen la organización popular y consolidan el poder comunal en el territorio.

“Nosotros debemos realizar la reactivación de las 7T en cada Circuito Comunal, con la P de producción activar las comunidades y que sea sustentable para nosotros poder hablar del autogobierno. Debemos tener claridad en el objetivo que es, el empoderamiento para el desarrollo y crecimiento de nuestra patria, por eso estamos hoy aquí, realizando este taller de «Mapa de Conocimientos» en conjunto con la Universidad Nacional de las Comunas (Unacom)” finalizó.

Por su parte, el profesor Luis Américo Auyadermont resaltó que este taller es una valiosa herramienta de articulación con el poder popular: “Se trata de una dinámica que nos permite identificar las fortalezas de las comunas y, a través de este instrumento, sistematizar sus potencialidades y necesidades. Así podremos seguir avanzando en la consolidación del poder comunal en Naguanagua”, afirmó.

Noticias 24 Carabobo

