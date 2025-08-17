Compartir

Con mucha alegría, energía y diversión se llevó a cabo el maratón deportivo en las instalaciones del Complejo Deportivo Don Bosco, en el marco de la celebración de Nuestra Señora de Begoña, patrona de Naguanagua. La actividad realizada junto a la programación del Plan Vacacional Comunitario Ríe 2025, contó con el apoyo de la alcaldesa Elizabeth Niño, quien aprovechó la oportunidad para compartir con jóvenes provenientes de diferentes comunidades.

“Estamos con nuestro Plan Vacacional Ríe 2025, llevando amor y alegría a los niños y niñas. Todos hemos disfrutado de un día espectacular”, expresó la mandataria local en compañía del equipo de la Juventud, luego de dar un recorrido por las instalaciones donde se desarrollaron diferentes disciplinas deportivas como baloncesto, voleibol, fútbol sala, ajedrez, kickingball, fútbol y tenis de mesa.

Los más pequeños de la casa disfrutaron de juegos dirigidos por los recreadores, pinta caritas, colchones inflables, brinca brinca, y otras actividades de sano esparcimiento que los llenó de alegría y diversión.

Este evento es posible gracias al trabajo en conjunto con el movimiento voluntariado Ríe, encargado de realizar actividades recreativas a niños y jóvenes de diferentes comunidades del municipio Naguanagua durante el Plan Vacacional Comunitario.

Fortaleciendo el deporte

El maratón deportivo inició con un desfile inaugural de los atletas que practican diferentes disciplinas en el municipio. Luego cinco destacados deportistas de la localidad procedieron a encender la antorcha para continuar con la actividad que incluyó la presentación cultural de la banda show “Padre Seijas”.

“En el municipio Naguanagua estamos trabajando de la mano con nuestra alcaldesa Elizabeth Niño, para fortalecer el deporte en todas las comunidades”, manifestó Marggily Morales, presidenta del Instituto Autónomo Municipal de Deporte del municipio Naguanagua (Imdenagua).

De igual manera comentó que, las instalaciones del Complejo Deportivo Don Bosco están abiertas para todos los niños, niñas y jóvenes provenientes de diferentes comunidades de la localidad.

