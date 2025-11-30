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Naguanagua continúa consolidándose como destino turístico estratégico, no solo en Carabobo sino para toda Venezuela, y una muestra de ese crecimiento lo presenta la alcaldesa, Elizabeth Niño, en la FITVEN 2025 que se celebra en el Centro Histórico de Puerto Cabello, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre.

“Con el apoyo del gobernador, Rafael Lacava, en Naguanagua hicimos del turismo nuestra nueva punta de lanza”, expresó la alcaldesa mientras recorría los distintos puntos de la feria en los que se pueden apreciar las bondades naturales, culturales, gastronómicas y los novedosos proyectos que ofrece el municipio para propios y visitantes.

Naguanagua es un municipio que tiene mucho para mostrar, apuntó Elizabeth Niño desde el stand gastronómico, y puso como ejemplo la producción de Cacao, de donde se extrae una deliciosa Nutella, así como cacao 100% puro, cacao en polvo, manteca, cascarilla, turrones, bombones. Al mismo tiempo, invitó a degustar los Tequeños de Jojoto, que ya son una referencia del municipio.

En lo que respecta a las tradiciones musicales y bailes, durante todo el fin de semana se estarán presentando en el marco de la XVIII edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, distintas agrupaciones que se encargan de difundir la cultura popular local, tal es el caso de los bailadores y bailadoras de Burras y Burriquitas, los Niños Cantores de Naguanagua y Tambores de San Juan.

“Estamos promoviendo lo que hacemos, lo que comemos, en fin… todo nuestro gran potencial en materia turística y hacia dónde vamos. Por ahí dicen muchas cosas, pero en Venezuela seguimos adelante. Naguanagua es un destino de oportunidades, aquí está la gente que no se rinde”, acotó Elizabeth Niño

Ruta Turística La Entrada

La primera autoridad naguanagüense también mencionó que en septiembre pasado el municipio recibió la Certificación Nacional de la Ruta Turística, Cultural y Gastronómica La Entrada, otorgada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la ministra de Turismo, Leticia Gómez, a través de la Autoridad Única de Turismo en Carabobo, Elyezer Álvarez.

Precisó que, durante el recorrido por esta ruta turística municipal las personas tendrán la oportunidad de visitar la Capilla de La Luz y la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, podrán recorrer el monumento histórico en honor al prócer independentista, Coronel Atanasio Girardot, donde aparte de hacer ejercicios mientras suben hasta la estatua del ilustre neogranadino, conocerán parte de la intervención de Naguanagua en la guerra de independencia.

Del mismo modo, los visitantes podrán apreciar las creaciones locales en galerías artísticas y conocerán el camino de los artesanos. “La Ruta Turística, Cultural y Gastronómica La Entrada, promueve la economía local y el bienestar de las comunidades, resaltando la belleza natural, cultural e histórica de Naguanagua”, afirmó la alcaldesa Elizabet Niño.

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