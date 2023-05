Compartir

En los espacios de la Casa de Cultura de Naguanagua se efectuó la elección de la madre que representará al municipio en la quinta edición del concurso de canto “Madres Voces”, programa impulsado por la primera dama de Carabobo, Nancy de Lacava, a través de la Secretaría de Cultura del estado.

El evento contó con la participación de 15 madres naguanagüenses que deleitaron al público con sus talentosas voces, donde resultó ganadora Verónica Tortolero, representante de la comunidad La Cidra, quien impresionó a los presentes con el tema musical “No me queda más”, de la popular Selena Quintanilla.

El jurado calificador conformado por José Luis Troconis, Gabriela García y Edgar Lizardo, tuvo la difícil tarea de elegir a la representante del municipio, que próximamente participará en la gala regional.

Nathaly Bustamante, secretaria de Cultura de Carabobo, informó “desde el municipio Naguanagua damos inicio a las galas municipales de Madres Voces 2023, programa que se inició gracias a la doctora Nancy de Lacava, que tuvo su origen en Puerto Cabello y ya se extendió a todo Carabobo. Un programa donde la mujer se expresa más allá del área profesional. Aquí, a través de su canto, pueden mostrar sus cualidades artísticas”, detalló.

El evento, como ya es costumbre, contó con el total respaldo de la gestión de la primera autoridad municipal, Ana González.

“La gestión de la alcaldesa mantiene una ardua labor por la difusión de las actividades culturales en Naguanagua”, comentó Richard Mendoza, presidente del Instituto de Cultura y Turismo en la jurisdicción.

Las participantes y sus cualidades musicales

Verónica Tortolero, quien resultó ser la ganadora del concurso municipal, comentó “estoy feliz de haber ganado Madres Voces Naguanagua. Represento a La Cidra y estoy agradecida por la oportunidad, primeramente al gobernador Rafael Lacava, a su esposa Nancy de Lacava, a nuestra alcaldesa Ana González, que hizo posible este evento donde salí airosa para poder asistir a la competencia regional”.

A su vez, manifestó que tiene expectativas muy altas, pues ahora llega la responsabilidad de representar al municipio. “Espero también estar a la altura del compromiso. El concurso aquí estuvo muy reñido, había muchísimo talento, cosa que me hace feliz porque en el municipio hay mucho talento para exportar”.

La joven madre, Katherine Hernández, destacó “esta ha sido una experiencia maravillosa, a pesar de que es la primera vez que participo en un concurso lo he disfrutado mucho. Estoy muy agradecida porque están fomentando estos eventos, donde las personas de todos los municipios pueden participar y mostrar su talento”.

Por último, Iliana Mejias, dijo “estoy participando acá en Madres Voces porque me parece bonito, me encanta cantar. Tenemos que darle las gracias a nuestra alcaldesa Ana González y también a la doctora Nancy de Lacava por tan hermoso evento. Estas son las cosas que hay que rescatar en nuestro municipio y en todos los rincones de nuestro estado, es algo muy hermoso. No dejen de hacerlo”, aseveró.

