El defensa venezolano Nahuel Ferraresi sufrió una lesión en la rodilla derecha y deberá ser operado.

“Sustituido en el clásico ante Palmeiras por un esguince en la rodilla derecha, el zaguero Nahuel Ferraresi pasó por un examen de imagen que detectó una rotura del ligamento cruzado anterior, razón por la cual será sometido a una cirugía, en una fecha a ser definida“, detalló São Paulo FC en Twitter.

El criollo fue titular en el duelo de la tercera fecha del campeonato Paulista y tuvo que ser sustituido en el minuto 83 por la lesión sufrida en una disputa del balón en la zona defensiva de su equipo; reseñó La Vinotinto.

«La vida me pone en una situación que nunca he estado, me toca ser fuerte y seguir para adelante. Volveré más fuerte, por mi y por todos los que me apoyan», escribió el venezolano en su cuenta de Instagram.

Ferraresi está cedido en el Sao Paulo hasta julio, por lo que el tiempo de recuperación pudiese alejar la posibilidad de una extensión de su contrato, que según medios brasileños estaba en los planes del club.

Por otra parte, la selección de Venezuela enciende sus alarmas ante la lesión de uno de sus mejores jugadores en la defensa. Después de la ruptura de ligamento cruzado anterior de Wuilker Faríñez, se suma una nueva baja al equipo: Nahuel Ferraresi.

