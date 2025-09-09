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La primera combatiente del estado Carabobo, Nancy de Lacava, invitó a la población a visitar y recorrer la «Ruta Histórica Honores de Gloria del Campo de Carabobo», creada en el 2021 en el marco la celebración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo.

En tal sentido, la primera combatiente inició el recorrido en el Monumento al Bicentenario, inaugurado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, donde explicó que este espacio refleja los personajes, estrategias y hechos dentro de esta lucha que llevaron a cabo hombres y mujeres para lograr la independencia de Venezuela.

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«Estos espacios los inauguró nuestro presidente Nicolás Maduro conjuntamente con nuestro gobernador Rafael Lacava, y de verdad es sumamente imponente, porque recordar la historia es saber de dónde venimos y a dónde vamos, y en estos tiempos es importante que todos estemos alertas a todas estas cosas, ya que esto que no es desde ahora, sino de hace muchísimos años, invictos ayer, invencibles hoy«, indicó Nancy de Lacava.

Tras realizar un recorrido Nancy de Lacava, también acotó que este museo se encuentra debajo del Monumento al Bicentenario y narra en la muestra los personajes y episodios más importantes acaecidos en la Batalla de Carabobo.

La autoridad Nancy de Lacava culminó el recorrido en el Arco del Triunfo y el Complejo Monumental Campo de Carabobo, con la premisa de que carabobeños y visitantes de Venezuela y el mundo, conozcan a través de toda esta experiencia inmersiva, la gallardía de los próceres de la independencia, que se libró desde Carabobo.

Esta ruta forma parte de las líneas de acción dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de fortalecer la memoria histórica y elevar el gentilicio de los carabobeños y carabobeñas.

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