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La representante de Monagas, Nariman Battikha, fue coronada como “Miss Grand Venezuela 2025” el pasado sábado 30 de agosto en el Wynwood Park de Valencia. La economista, modelo y coach motivacional se impuso en una emocionante velada que combinó tecnología y moda de alta costura.

«Estoy muy feliz y emocionada de tener la oportunidad de representar a Venezuela el próximo 18 de octubre en Tailandia. Junto al equipo de la organización, ya estamos planificando todos los detalles para dejar el nombre de mi país en alto», expresó Nariman.

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Nariman Battikha coronada como Miss Grand Venezuela 2025

La directora nacional del certamen, Jacqueline Aguilera, destacó el esfuerzo del equipo y la calidad del evento. «Fue una velada sencilla, pero muy elegante. Las candidatas lucieron piezas del diseñador filipino Leo Almodal en una pasarela que fue el punto culminante de la noche. Estamos muy complacidos con el resultado y ya activamos todo el equipo para la preparación de Nariman de cara al certamen internacional».

La noche de coronación fue conducida por Adriana Marval, Adrián Lara y Arnaldo Catanaima. El jurado estuvo integrado por personalidades destacadas como Rubén Pérez Parra, Jhonny Guzmán, Ricardo Cameron, Carol Ginter, Tulia Alemán, Vanessa Coello, Isabel Rodríguez, Gonzalo Peña, Ricardo Sánchez, María Carlota Arcay, Giovanni Scutaro y Shatrin Alcedo.

La representante de Monagas, Nariman Battikha, fue coronada como “Miss Grand Venezuela 2025” el pasado sábado 30 de agosto en el Wynwood Park de Valencia. La economista, modelo y coach motivacional se impuso en una emocionante velada que combinó tecnología y moda de alta costura.

«Estoy muy feliz y emocionada de tener la oportunidad de representar a Venezuela el próximo 18 de octubre en Tailandia. Junto al equipo de la organización, ya estamos planificando todos los detalles para dejar el nombre de mi país en alto», expresó Nariman.

La directora nacional del certamen, Jacqueline Aguilera, destacó el esfuerzo del equipo y la calidad del evento. «Fue una velada sencilla, pero muy elegante. Las candidatas lucieron piezas del diseñador filipino Leo Almodal en una pasarela que fue el punto culminante de la noche. Estamos muy complacidos con el resultado y ya activamos todo el equipo para la preparación de Nariman de cara al certamen internacional».

La noche de coronación fue conducida por Adriana Marval, Adrián Lara y Arnaldo Catanaima. El jurado estuvo integrado por personalidades destacadas como Rubén Pérez Parra, Jhonny Guzmán, Ricardo Cameron, Carol Ginter, Tulia Alemán, Vanessa Coello, Isabel Rodríguez, Gonzalo Peña, Ricardo Sánchez, María Carlota Arcay, Giovanni Scutaro y Shatrin Alcedo.

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