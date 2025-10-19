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Nariman Battikha, Miss Grand Venezuela 2025, se ubicó como cuarta finalista en la 13ª edición del certamen Miss Grand Internacional, celebrada este 18 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia.

Battikha destacó entre 77 candidatas que participaron en el certamen, que comenzó con un vibrante número inaugural con atuendos metálicos y se redujo progresivamente a 22, luego a 10 y finalmente a las cinco finalistas. Entre las 10 mejores estuvieron Colombia, República Checa, México, Venezuela, Guatemala, Tailandia, Filipinas, Tanzania, Ghana y España.

Corona

La corona dorada fue para Emma Mary Tiglao de Filipinas, que logró un histórico back-to-back para su país. La primera finalista fue Tailandia, la segunda España y la tercera Ghana.

Tiglao recibió la corona de Christine Juliane “CJ” Opiaza, quien asumió el título en mayo tras la renuncia de la india Rachel Gupta, convirtiéndose en la primera filipina en ostentar el título.

La nueva reina iniciará su reinado como embajadora de la campaña “Detengan la guerra y la violencia”, promoviendo mensajes de paz y solidaridad a nivel global.

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