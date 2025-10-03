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El administrador de la NASA, Sean Duffy, ha anunciado planes ambiciosos para establecer un pueblo con presencia humana permanente y sostenible en la Luna.

Durante el Congreso Aeronáutico Internacional celebrado en Sídney, Australia, Duffy reveló que la agencia espacial estadounidense no solo planea establecer un simple puesto de avanzada en la superficie lunar, sino todo «un pueblo» para la década entrante.

El proyecto se enmarca dentro del programa Artemis de la NASA. La primera gran misión, Artemis II, está programada para febrero del próximo año y llevará a una tripulación de cuatro astronautas en un viaje alrededor de nuestro satélite natural por primera vez en más de 50 años.

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El objetivo final es construir una base capaz de albergar humanos de forma permanente, que se construiría con materiales encontrados en la superficie lunar.

Aunque los detalles técnicos aún no están definidos, el concepto del pueblo en la Luna comienza a tomar forma con la visión actual del administrador de la NASA Duffy. La propuesta consiste en utilizar energía atómica materializada en un reactor de fisión de menos de 15 toneladas con una capacidad de producción de 100 kilowatts de electricidad.

La NASA planea formar un pueblo en la Luna

Según los cálculos de la agencia, esta cantidad sería suficiente para abastecer de energía a la base en la Luna durante las largas noches lunares de 14 días, cuando los paneles solares no son operativos.

Paralelamente, la NASA estudia métodos de construcción, con una línea de investigación que consiste en utilizar el suelo lunar, mezclado con otros materiales en condiciones de microgravedad, para fabricar cemento creando asi un cimiento para un pueblo. De demostrarse viable, esta técnica permitiría imprimir en 3D estructuras habitables directamente en la Luna, utilizando principalmente recursos locales.

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