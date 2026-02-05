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En un movimiento estratégico que redefine el panorama tecnológico del país, el empresario Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de CLX Group y Multimax, lidera la distribución oficial de Starlink en Venezuela. Esta iniciativa marca un hito en la expansión de soluciones de conectividad de alta velocidad, llevando la tecnología de SpaceX a todos los rincones del territorio nacional.

Bajo la visión de Nasar Dagga, como representante de la principal cadena de tiendas retail en el país, expande su catálogo de productos y se convierte en la principal cadena de tiendas de venta autorizadas para la adquisición de los kits de internet satelital. Esta alianza garantiza que los usuarios venezolanos tengan acceso directo, seguro y con respaldo local a una de las tecnologías más avanzadas del mundo.

«Nuestro compromiso siempre ha sido acercar la innovación a la familia venezolana. Traer Starlink de la mano de nuestras marcas es un paso firme hacia la modernización y el cierre de la brecha digital en Venezuela», afirmó Nasar Dagga, CEO de CLX Group, presidente de la multimarca.

Starlink: Innovación y desarrollo en Venezuela

La incorporación de Starlink al portafolio de productos impulsado por Dagga no solo beneficia al sector residencial, sino que representa una herramienta fundamental para el sector productivo, educativo y rural; donde la conexión tradicional presenta limitaciones. Con velocidades de descarga superiores y una latencia mínima, el servicio promete transformar la operatividad de empresas y hogares por igual.

Con este paso, el empresario carabobeño reafirma su posición como el principal promotor del desarrollo tecnológico en Venezuela, apostando por inversiones que conectan al país con el futuro y elevan los estándares de calidad de vida de los ciudadanos.

Beneficios

De acuerdo al comunicado emitido por la marca global en conexiones satelitales, Starlink, se reitera que desde el 03 de febrero del presente año, los venezolanos podrán adquirir sus equipos de manera oficial a través de Multimax, consolidando así el acceso legal y directo a esta tecnología.

En tal sentido, uno de los beneficios más innovadores en la adquisición del servicio para los Planes Residenciales es que actualmente se ofrece un 50% de descuento en la mensualidad para el mercado venezolano.

Además del beneficio económico, la llegada oficial de Starlink bajo el impulso de Nasar Dagga Mujamad, ofrece ventajas técnicas inigualables:

Velocidad y Latencia: Conexiones que oscilan entre 100 y 300 Mbps, ideales para streaming en 4K, teletrabajo y juegos en línea.

Instalación Plug & Play: Un sistema diseñado para ser configurado en minutos por el propio usuario sin necesidad de técnicos especializados.

Resistencia Climática: Equipos de última generación (Gen 3) capaces de operar bajo condiciones de lluvia intensa y vientos fuertes, garantizando operatividad continua.

Cobertura Nacional: Eliminación definitiva de las zonas «muertas» de internet, permitiendo conexión estable desde ciudades principales hasta los puntos más remotos de la geografía nacional.

Finalmente, la compañía de internet satelital estadounidense, liderada por el magnate tecnológico Elon Musk, ha reiterado que sus servicios ya se encuentran disponibles de forma oficial en territorio venezolano. Si bien el despliegue se encuentra en su fase inicial, la conexión ya es plenamente funcional para quienes adquieran los equipos habilitados en las tiendas autorizadas por el grupo empresarial de Nasar Dagga.

Según el comunicado oficial de Starlink, el proceso de activación y facturación se rige bajo los siguientes lineamientos:

Proceso de activación: Los usuarios deben crear su cuenta oficial en la plataforma starlink.com/activate.

Métodos de pago: La facturación se realiza en dólares estadounidenses (USD). Se aceptan tarjetas de crédito internacionales y de instituciones bancarias no sancionadas.

Nota: En caso de inconvenientes con el pago, se recomienda verificar que el banco admita cargos en USD, utilizar tarjetas emitidas fuera de Venezuela o contactar directamente al soporte técnico de Starlink.

Migración de planes: Aquellos usuarios que posean equipos bajo el plan «Itinerante» y deseen optar al 50% de descuento del Servicio Residencial, deberán cancelar su servicio actual y crear una nueva cuenta con sede en Venezuela, completando el proceso de verificación de identidad requerido. Cabe destacar que el plan residencial está vinculado a una dirección geográfica fija.

Es importante resaltar que, al tratarse de un lanzamiento de alto impacto, se espera que en las próximas horas se anuncien nuevos avances y actualizaciones sobre la expansión del servicio en el país.

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