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Navegantes del Magallanes Campeón de la temporada 2025 2026, el equipo turco pudo vencer a Caribes de Anzoátegui 14×6 para lograr su título 14 en la LVBP. Un encuentro de muchas emociones como de batazos.

El plantel naval se había ido adelante en las dos primeras entradas, Caribes había ido arriba en el tercero pero Renato Núñez empató con cuadrangular. Magallanes en el quinto tramo se soltó a batear y fabricó siete carreras para escaparse en el marcador.

Con una carrera más en el séptimo y tres más en el séptimo para marcar la diferencia. En el séptimo tramo Caribes fabricó una más mediante un cuadrangular para colocar el encuentro 14×4.

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Navegantes del Magallanes Campeón de la temporada 2025 2026

Los magallaneros que sacaron la pelota, fueron Luis Sardiñas, Renato Núñez como Rougned Odor por Magallanes.

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