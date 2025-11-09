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Los Navegantes del Magallanes cayeron este sábado ante su eterno rival, los Leones del Caracas, con resultado final de 3 carreras por 2 en el José Bernardo Pérez de Valencia. El buque continúa con su mala racha y su baja producción ofensiva, además, perdieron su sexto encuentro en fila de los últimos diez.

En la lomita por los bucaneros subió el norteamericano Jonny Cuevas, quien tuvo su segunda actuación de la campaña y su primera como abridor, trabajó por espacio de 2.1 episodios en los que recibió las tres carreras que anotó el Caracas, todas limpias, le conectaron cuatro hits, incluído un jonrón, otorgó dos boletos y recetó un par de ponches. Sin embargo, el timonel de la Nave, Mario Lisson, le quitó la pelota temprano y trajo al importado Connor Sadzeck quien maniató a la ofensiva melenuda en 2.2 innings en los que sólo permitió un imparable.

Magallanes y Leones en Valencia

Por otro lado, los dirigidos por José Alguacil salieron con el zurdo José Torres quien lanzó 5.0 episodios, le conectaron cuatro inatrapables, regaló un boleto, ponchó a siete rivales y no le fabricaron carreras.

Por sexto encuentro consecutivo los filibusteros comenzaron en desventaja, en esta ocasión a causa de un doble de Leandro Cedeño quien impulsó las primeras dos rayitas de los capitalinos en los pies de Lenyn Sosa y Aldrem Corredor en el propio primer episodio. Seguidamente, en la tercera los visitantes sumaron una más con cuadrangular solitario de Sosa.

No fue hasta la séptima entrada que la Nave se acercó en el compromiso debido a un doble hacia la pradera derecha de Ángel Reyes y, enseguida, Luis Suisbel conectó un estacazo de vuelta completa de dos rayitas por la misma banda y disminuyó la ventaja capitalina a una carrera.

Cabe destacar que el dirigente turco, Mario Lisson, decidió hacer un movimiento en ese mismo capítulo y fue el de traer al novato Jorge Burgos como bateador emergente por Andrelton Simmons, en consecuencia, el jardinero zurdo perteneciente a los Guardianes de Cleveland hizo su debut oficial en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con un indiscutible hacia el prado izquierdo, siendo este el noveno debutante para los navieros en la presente temporada.

Por otro lado, el cuerpo de relevo del buque estuvo intratable ante los melenudos; Connor Sadzeck, Saúl García, Amilcar Chirinos, Wilking Rodríguez y Felipe Rivero vieron acción y se combinaron para 6.2 capítulos de labor, recibieron cuatro hits y poncharon a siete rivales, sin embargo, la producción ofensiva no pudo apoyar el buen trabajo del bullpen.

En los totales, José Torres se llevó su segunda victoria de la temporada mientras que el norteamericano Jonny Cuevas (0-1) terminó derrotado y Carlos Hernández salvó su primer encuentro de la temporada. Magallanes viajará mañana domingo a la capital para verse la cara nuevamente ante los melenudos en lo que será el cuarto juego entre los eternos rivales, con Ricardo Sánchez en la loma.

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