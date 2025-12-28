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Magallanes clasificó al Round Robin 2026 tras derrotar a Cardenales de Lara 11×5 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. El equipo bucanero hizo el milagro luego de un desastroso inicio de temporada.

Los turcos de esta manera logran avanzar por segunda temporada seguida. Luego que a mitad de campaña parecía algo imposible de lograrlo. Magallanes supo responder la noche del sábado ante los pájaros rojos.

Cardenales se había ido adelante en la parte alta del segundo, los turcos respondieron con jonrones de Luis Sardiñas y Yasiel Puig en la baja del segundo. En el quinto hubo una rebelión larense y fabricaron tres carreras.

Magallanes clasificó al Round Robin 2026

Pero Magallanes fabricó tres en el quinto tramo y tres más en el sexto para escaparse en la pizarra. El pitcheo relevo de Magallanes supo mantener a raya al equipo crepuscular y terminar ganando el encuentro.

Zulia también avanzó

Águilas del Zulia avanzó a la segunda fase de la temporada 2025 2026 tras derrotar por paliza a Caribes de Anzoátegui. Los rapaces vencieron 14×7 en Puerto La Cruz al equipo aborigen.

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