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Magallanes ganó a Lara en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia 5×4 y termina con una semana positiva. El pitcheo relevo mantuvo a raya a la ofensiva larense mientras que los bates magallaneros respondieron. Cuarta victoria consecutiva.

La primera carrera del juego se fabricó por parte de Cardenales de Lara, en la parte alta del tercero con jonrón solitario de Eduardo García. De esa manera, Lara se colocaba adelante en la pizarra.

Magallanes igualó en el mismo tercer tramo, José Gómez pegó sencillo, Sandy León lo lleva a segunda con sacrificio y con un hit de Carlos Rodríguez fabricaron la primera. Igualando de esta manera a una carrera.

En la parte alta del cuarto capítulo, Lara luego de dos outs se va adelante, Juan Yépez se embasó por erros y Alí Sánchez la desapareció del parque para colocar adelante al Cardenales de Lara.

La tropa turca abrió el sexto episodio con hit de Andretti Cordero y otro de Ángel Reyes y Luis Suisbel despachó doble para colocar arriba al Magallanes. Igualando el encuentro a tres carreras por lado.

Los “eléctricos” sumaron carreras en el sexto y séptimo para colocar el encuentro 5×3. En el séptimo tramo el pitcheo relevo cortó la amenaza con una doble matanza. Pero en el noveno de Lara, Jeferson Quero la botó ante Enderson Franco para colocar el juego 5×4.

Magallanes ganó a Lara y sale del sótano, otros resultados

Tiburones de La Guaira superó a Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz con pizarra de 14×6. El mejor por los “salados”, Gabriel Arias con cuadrangular además de dos carreras remolcadas. Y Franklin Barreto de 3-3.

Águilas del Zulia venció 5×4 a Bravos de Margarita en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

Tigres de Aragua fue declarado ganador 5×0 del juego de este domingo ante los Leones del Caracas. El duelo no se pudo reanudar, y al tener juego legal, se le otorga la victoria a los dirigidos por Oswaldo Guillén.

Juegos para este lunes

7:00 p.m. Bravos contra Águilas, en Maracaibo

7:00 p.m. Tiburones ante Caribes en Puerto La Cruz

PIZARRA DE LA LVBP

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