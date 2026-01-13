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El Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz fue la sede del encuentro donde los Navegantes del Magallanes cayeron este lunes ante los Caribes de Anzoátegui, con pizarra concluida de 9 carreras por 6, en un duelo en el que los valencianos no aprovecharon la ventaja y el pitcheo volvió a decaer en el momento importante.

Los abridores utilizados por ambas novenas tuvieron salidas discretas; por parte del buque salió a la loma José Torres quien trabajó en 4.1 episodios, permitió 10 imparables, le anotaron seis rayitas libres de suciedad y ponchó a tres orientales, mientras que por el otro lado, Ángel Cuenca laboró por 2.0 capítulos, recetó uno, cedió cinco incogibles y la misma cifra de carreras limpias.

El box score se comenzó a mover desde la segunda entrada, pues la Nave se aventajó tras realizar un rally de cinco carreras producto de un soberbio estacazo de vuelta completa de Yasiel Puig, un par de dobles de José Gómez y Wilfredo Tovar, sumado a un sencillo de Carlos Rodríguez.

Sin embargo, los orientales descifraron poco a poco al pitcheo turco y tomaron la ventaja al fabricar una en la tercera, dos en el cuarto, tres en el quinto, este inning protagonizado por un back to back de Hernán Pérez y Balbino Fuenmayor, dos más en la séptima y finalmente una más en la octava. Por su parte, los bucaneros anotaron la sexta en la octava debido a un doble impulsor de Leandro Cedeño.

En las cifras totales, Cristian Hernández (1-1) se llevó el triunfo mientras que José Torres terminó con su segunda derrota y Edward Colina (1) obtuvo el salvamento.

Los turcos descansarán mañana martes para reanudar acciones el próximo miércoles cuando se verán nuevamente ante la tribu, en lo que será el último duelo de la postemporada entre ambas novenas.

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