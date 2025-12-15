Compartir

Más de 1700 participantes formaron parte de la décima edición de Santa Corre Copa Avanti, una carrera que se ha vuelto tradición en Caracas. Los runners celebraron la época decembrina con disfraces y adornos navideños, mientras completaban 10 KM de recorrido

La última carrera de Caracas cerró con la décima edición de Santa Corre con Avanti, una de las carreras más festivas y esperadas por los corredores venezolanos. Más de 1.700 participantes se dieron cita entre la carrera 10K y la caminata 3K, en una jornada marcada por el espíritu navideño, la creatividad y la energía familiar que caracteriza este evento.

Como ya es tradición, los corredores acudieron vestidos con trajes de Santa Claus, gorros navideños, luces, tutús rojos, bastones de caramelo y todo tipo de accesorios festivos. Este sello distintivo convirtió nuevamente a Santa Corre con Avanti en una experiencia deportiva y visual única en Caracas.

“Para Galería Avanti es un orgullo formar parte de momentos que trascienden la compra y se convierten en recuerdos. Santa Corre es una tradición que une a la ciudad en torno a la Navidad, el deporte y la familia, y acompañarla significa reforzar nuestro compromiso de estar presentes en las celebraciones y experiencias que fortalecen el vínculo con quienes nos eligen año tras año”, Yaser Dagga, CEO de Galería Avanti

Recorrido de Santa Corre x Avanti

El circuito de la edición 2025 cambió la dirección de su ruta en el este de la ciudad, yendo hacia Bello Monte.

Salida: Galería Avanti, Las Mercedes

Recorrido 10K: Las Mercedes – Bello Monte – Santa Mónica – regreso a Bello Monte – Av Ppal Las Mercedes – Chuao – Av Río de Janeiro – final en Avanti

Caminata 3K: Trayecto recreativo dentro de Las Mercedes, ideal para familias, niños y mascotas

El recorrido estuvo acompañado de puntos de hidratación, música y estaciones de animación que impulsaron a los corredores durante toda la ruta.

La competencia contó con 7 categorías oficiales, incluyendo la categoría de movilidad reducida, reafirmando el compromiso del evento con la inclusión y la participación de atletas de todas las condiciones.

Ganadores generales 10K:

Femenino: Isabella Ruiz con 39 min y 54 segs

Masculino: Jhon Márquez con 31 min y 38 segs

Ganadores por categoría:

Juvenil: Santiago Carpio con 37 min y 11 segs

Libre: Jeancarlos García con 36 min y 29 segs

Submáster: Juan Carlos Scott con 42 min y 50 segundos

Máster A: Michael Junior López 38 min y 48 segs

Máster B: Danny murati con 38 min y 20 segs

Movilidad reducida: Donovan Santana con 45 min y 29 segs

Esta décima edición representó un hito para Santa Corre con Avanti, consolidándose como una de las carreras más queridas del país. La organización destacó el entusiasmo de los participantes, el apoyo de los voluntarios y el compromiso de Galería Avanti que hizo posible el evento.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas