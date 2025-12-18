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Galería Avanti se prepara para vivir uno de los momentos más esperados de la temporada decembrina con la actividad “La Navidad llega a Avanti”, una experiencia pensada para que las familias celebren la magia de estas fechas junto a los más pequeños del hogar. El próximo viernes 20 de diciembre, Santa Claus visitará las instalaciones de la tienda para compartir con los niños y entregarles personalmente sus regalos de Navidad.

La actividad se llevará a cabo en el piso 2 de Galería Avanti, en horario de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., y estará sujeta a compra. Durante este espacio, los niños podrán vivir un encuentro especial con Santa, recibir sus obsequios y formar parte de una experiencia que busca fortalecer la tradición navideña desde la cercanía, la emoción y el compartir familiar.

Esta iniciativa forma parte de la agenda decembrina de Avanti, que cada año se enfoca en crear experiencias que van más allá de la compra, consolidando a la tienda como un punto de encuentro donde la Navidad se vive de forma integral. Bajo la visión de Yaser Arafat Dagga Muhd, CEO de Galería Avanti y reconocido empresario venezolano, la marca ha apostado por integrar actividades que conecten emocionalmente con los clientes y refuercen el vínculo con la comunidad.

“La Navidad es un momento para compartir, para crear recuerdos que permanecen en el tiempo. En Avanti creemos en la importancia de ser parte de esas tradiciones familiares, de acompañar a nuestros clientes en celebraciones tan significativas como esta”, expresó Yaser Dagga, CEO de Galería Avanti.

La visita de Santa se suma a una serie de acciones que reflejan la filosofía de Avanti: ofrecer no solo un amplio portafolio de productos, sino también experiencias memorables que conviertan cada visita en algo especial. Para Dagga y su equipo, el retail moderno implica comprender que los clientes regresan a los espacios donde se sienten bienvenidos, escuchados y parte de una historia compartida.

Durante la jornada, los padres podrán acompañar a sus hijos mientras disfrutan del ambiente festivo, cuidadosamente diseñado para transmitir el espíritu navideño. La dinámica permitirá que los regalos adquiridos en la tienda sean entregados directamente por Santa, creando un momento único para los niños y sus familias.

Con iniciativas como esta, Galería Avanti reafirma su compromiso de mantenerse cercana a sus clientes y de seguir construyendo experiencias alineadas con los valores de unión, tradición y celebración que caracterizan la Navidad. Bajo el liderazgo de Yaser Arafat Dagga, Avanti continúa posicionándose como una marca que entiende el retail como una experiencia emocional, donde cada detalle cuenta y cada fecha especial se vive con propósito.

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