Como respuesta a la dinámica laboral de muchos, surgieron aplicaciones de notas cada vez más ambiciosas con el objetivo no solo de ser un cuaderno digital, sino tu segundo cerebro, como es el caso de Notion.

Notion, en concreto, reúne, entre otras, las funciones de una aplicación de notas, las de una aplicación de tareas y las de una hoja de cálculo.

Todo ello en una única herramienta en la que poder centralizar todo. Algo parecido a lo que hizo Steve Jobs con el iPhone fusionando un teléfono, un iPod, una cámara y un navegador web.

Lo mejor de Notion es que cada página, libreta y pantalla principal es personalizable.

Un periodista puede tener ahí sus contactos, notas de referencia e ideas. Mientras que un entrenador de gimnasio; todas sus rutinas, clientes y dietas.

Puede ser una simple app de notas, un CRM o incluso un reemplazo de Excel. Las posibilidades son casi infinitas.

Las plantillas permiten organizar y tratar información de una forma predeterminada. Las hay para realizar el seguimiento de los libros que has leído, las películas que has visto o, incluso, para mejorar la gestión de incidencias en tu negocio.

Pero lo más interesante es que algunos se están ganando la vida diseñando esas plantillas.

Thomas Frank, un youtuber de productividad, compartió en su cuenta de Twitter que él y su equipo habían ganado 1 millón de dólares vendiendo dos plantillas de Notion diseñadas por ellos mismos en apenas un año.

Sharing a milestone!

My team and I made $1 million selling @NotionHQ templates in a single year (Jan-Dec 2022).

Here's a look at:

– Our full income/expenses breakdown

– Traffic stats

– The apps and tools we use

– Marketing strategy

– How we'll grow in 2023 pic.twitter.com/nrbKwFp7h4

— Thomas Frank (@TomFrankly) February 6, 2023