Compartir

Una de las tradiciones más esperadas cada año por el público valenciano continúa este 2025, ahora con el concierto que Nelson Arrieta y Ronald Borjas ofrecerán –por primera vez juntos- el próximo 30 de diciembre en los espacios del hotel Hesperia World Trade Center.

El show hará posible el encuentro de ambos artistas en un mismo escenario y al mismo tiempo servirá de antesala para despedir el año 2025. Una velada única que promete un recorrido musical por grandes éxitos, para el público de Carabobo y toda Venezuela.

Nelson Arrieta y Ronald Borjas en Valencia

Uno de los encuentros más esperados en el país será producido por Veneventos, bajo el sello del productor Félix Colmenares y Dímelo Magda, referentes de los grandes espectáculos en Venezuela.

Cabe destacar que, Nelson Arrieta inició su carrera muy joven a los 19 años formando parte como voz líder de la Súper Banda de Venezuela Guaco. En Guaco tuvo rotundos éxitos como “Zapatero”, “Atracción Fatal”, “Todo Quedó”, “Luciana”, “Regálame tu Amor”, en los 18 años que permaneció en la banda.

Desde 2006 inició su carrera como solista. Hasta el 2011, Nelson grabó cuatro discos de estudio “En el camino” – 1996, “Cuando nacen las palabras” – 1997, “Iré”- 2006, “Huele a rosas” – 2011, en estos dos últimos estrenándose como cantautor.

Luego de 11 años siendo una de las voces principales de Guaco, en el 2014, Ronald Borjas decide tomar otro camino e inicia su carrera como solista en géneros como la Salsa, Bachata y Pop. El artista zuliano debutó en solitario con el tema “Te Doy Mi Voz” dedicado a sus fans, con el que recibió la nominación al Grammy Latino de “Mejor canción tropical”.

Las entradas para el concierto de Nelson Arrieta y Ronald Borjas en el hotel Hesperia Valencia están disponibles en www.kreatickets.com y en las taquillas ubicadas en el hotel Hesperia. Para mayor información está disponible -vía WhatsApp- el número telefónico 0414-407.11.26.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas