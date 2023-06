Netflix, anuncia cierre de un importante servicio este año, y es que el gigante del “streaming” como todos lo conocemos, comenzó en en el mundo de las películas, alquilando títulos de la gran pantalla por correspondencia.

De la misma manera, el cierre esta pautado para finales de septiembre, y es que, este servicio ha estado disponible en países como Canadá y Estados Unidos por mas de una década.

