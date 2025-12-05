El gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares, anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto.

Qué supone la compra de HBO por parte de Netflix

Desde luego, la adquisición de HBO Max y Warner Bros por parte de Netflix cambia las reglas del juego en el ámbito audiovisual. Más allá de que Netflix logre un catálogo mucho más amplio, la compra también suscita ciertos temores en la industria audiovisual.

Por una parte, la reducción de la competencia, al hacerse Netflix con uno de sus principales rivales. Pero por otra parte, el hecho de que Netflix haya asegurado de que no les interesa estrenar en cines ninguna producción, hace pensar que podrían llevarse toda la producción de películas de Warner directamente a su plataforma de streaming. Esto podría dar lugar a una reducción considerable de proyectos o a que salas de cine tuvieran que cerrar.

En cuanto a televisión, la compra supone que a partir de ahora Netflix controlará títulos como Juego de Tronos, Los Soprano, Successio y The Wire. Lo que está claro es que cambia el modelo de exhibición y de producción de contenidos.

¿Y al usuario, cómo le afectará?

De momento, es demasiado pronto para saberlo, pero no sería descabellado pensar en una subida de precios de Netflix ahora que el catálogo va a ser mucho mayor y para sufragar, en parte, el coste de la operación con el importe de las suscripciones de los usuarios.

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