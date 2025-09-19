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Alias El Chichito en Morón fue neutralizado por la Policía de Carabobo en el municipio Juan José Mora en el litoral carabobeño. En una acción estratégica ejecutada por comisiones mixtas fue neutralizado Arturo Yordan Guerrero Piña, de 19 años, alias “Chichito”, señalado como líder del grupo estructural delictivo Covetra.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector La Pedrera, calle principal, en plena vía pública, tras labores de inteligencia que vinculaban al sujeto con múltiples robos de motocicletas; en el municipio Juan José Mora.

Además, Guerrero Piña era investigado por presuntas extorsiones a comerciantes locales mediante el cobro de “vacunas” y exigencias de rescate por vehículos robados. Informó la policía estadal.

Neutralizado alias El Chichito en Morón

Durante el despliegue, otros integrantes de la banda identificados como Reinson, Chuy, Cabito y Eufemia lograron darse a la fuga. Las autoridades mantienen activo el dispositivo de búsqueda para su pronta captura.

En el lugar del hecho fue incautada una pistola marca Browning, calibre 9 mm, con los seriales limados, así como un artefacto explosivo tipo granada. Lo que evidencia el alto nivel de peligrosidad del grupo delictivo.

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