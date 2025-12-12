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Durante labores de patrullaje realizadas por funcionarios de la Policía de Carabobo,el antisocial, alias «El Puñito» resultó abatido en una intervención legal en Güigüe.

Según la información que suministró el organismo de seguridad en su cuenta de Instagram, los efectivos del CCP Güigüe, identificaron al occiso como Yosmar Eduardo Vargas Nieves (18).

El mismo al notar la presencia de la autoridad en La Aduana, sector La Primavera, en el Municipio Carlos Arvelo, procedió a abrir fuego contra la comisión y terminó refugiandose en una vivienda.

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Alias “El Puñito” en Carlos Arvelo

Ante la situación, se generó un intercambio de disparos, donde resultó herido. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Dr. Carlos Sanda, donde se confirmó su fallecimiento.

Durante el procedimiento, se incautó un revólver calibre .38 sin seriales visibles.

Se conoció que este antisocial presentaba antecedentes por hurto según registros del SIIPOL. Además era considerado un azote de la comunidad

El caso fue notificado al Ministerio Público, bajo la competencia de la Fiscal 35 en Derechos Fundamentales.

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