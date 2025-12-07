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Funcionarios de la Brigada Motorizada del Cuerpo de Policía del estado Carabobo, adscritos al Cuadrante P-1, realizaron una intervención legal en la Av. Paseo Cabriales, municipio Valencia, que culminó con la aprehensión de un adolescente y la neutralización de un ciudadano apodado “El Estebita”, vinculado a múltiples delitos.

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Neutralizado alias «Estebita»

Durante labores de patrullaje, los efectivos fueron alertados por la comunidad sobre un hurto en el Colegio de Abogados. Al ubicar a los presuntos implicados, uno de ellos abrió fuego contra la comisión, generando una respuesta inmediata conforme al marco legal vigente.

Como resultado del procedimiento, se incautó un arma de fuego calibre .38 mm con seriales devastados. Se recuperaron dos cilindros de gas doméstico y se detuvo a un adolescente, puesto a la orden del Ministerio Público.

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