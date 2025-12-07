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Neutralizado el “Chiva Loca” en Guacara

By Redacción Noticias24Carabobo
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“Chiva Loca” en Guacara

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En el marco del despliegue de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo, adscritos al CCP Guacara, sostuvieron una intervención legal con contacto armado en el sector Bosque El Samán, Parroquia Guacara.

Durante el operativo, resultó neutralizado un sujeto apodado alias “Chiva Loca”, presunto integrante del GEDO “Los Guarichero”, solicitado por diversos delitos. Asimismo, fue detenida una ciudadana en posesión de 83 municiones de distintos calibres.

Evidencias incautadas:

• Arma de fuego tipo pistola calibre 3.80mm

• Municiones de diversos calibres

• Cartuchos percutidos y sin percutir

“Chiva Loca” en Guacara

Gracias a la rápida acción de nuestros funcionarios, se logró preservar la integridad del equipo actuante y avanzar en la desarticulación de estructuras delictivas que operan en la zona.

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SourceLa Calle
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