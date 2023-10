Neymar terminó abucheado en el estadio Arena Pantanal y de paso le tiraron desde las tribunas una bolsa de cotufas. La estrella de Brasil se vio contrariado en la segunda parte del partido.

Buscó llevar a su selección al triunfo pero terminaron naufragando en un empate vinotinto, con un gol de chilena. Hubo muchas pitas y críticas al combinado brasilero el cual se vio muy desorientado en los minutos finales.

Mientras Neymar iba caminando al vestuario a cambiarse las pitas llovieron al jugador, y una bolsa de cotufas golpeo levemente su cabeza. Lo que despertó la ira del delantero que tuvo que ser retirado por sus compañeros.

Venezuela jugó al desgaste de Brasil, sin complejos con fe y humildad en la cancha, se consiguió un histórico y sorprendente empate. Mientras que hay fotos de Neymar en la cancha discutiendo con un venezolano.

Neymar Jr was hit with a bag of popcorn after Brazil played Venezuela. The game ended 1-1. 😤

