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Nicolás Maduro desde Nueva York: “No estén tristes, estamos bien, somos unos luchadores”

By Redacción Noticias24Carabobo
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El presidente constitucional Nicolás Maduro, actualmente secuestrado en la ciudad de Nueva York, se encuentra en buen estado de salud y ánimo, según aseguró este sábado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Durante un acto celebrado por la organización política, Maduro Guerra transmitió un mensaje directo de su padre, destacando la fortaleza con la que enfrenta la situación.

Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que nosotros estamos bien, somos unos luchadores”, afirmó, citando las palabras del jefe de Estado.

Según Maduro Guerra, “un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte”, enfatizó, en referencia a los acontecimientos de los últimos días que llevaron al secuestro de Maduro en suelo estadounidense.

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SourceGlobovisión
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