Nicolás Maduro formalizó su inscripción a las presidenciales del mes de julio. El actual mandatario venezolano destacó que se inspiró en lo que son las personas que querían que se inscribiera como candidato.

Subrayó en lo que son los valores humanos, como una recompensa que lo llena de energía y de amor para luchar por el país. “Yo solo puedo decir con humildad, que es el pueblo con perseverancia que ha sido mi apoyo”, comentó.

Indicó que a los 12 años empezó a militar en lo que es la revolución, destacó que está preparado para seguir en esta lucha. Destacó que el pueblo ha sido un gran maestro en estos años”.

Dijo que hay transformar la realidad hacia el futuro, “no es una elección por un color un hombre. El 28 de julio votaremos por el derecho de tener patria”. Resaltó que ellos tienen un plan para el país.

“Con esfuerzo, en unión y acción, seguimos haciendo mucho con poco para llevar el mensaje de la esperanza, del futuro de bienestar y Paz de nuestra amada Venezuela. La rebelde, la grande, la de Bolívar y de nuestro Comandante Hugo Chávez. ¡Seguiremos avanzando con lucha y perseverancia por la felicidad de nuestro Pueblo!”, dijo.

Dijo que la oposición luchó cinco años por destruir al país. “Ellos son la desesperanza, el pasado fallido, la nada”, dijo. Volvió a hablar de la Derecha de los apellidos.

Dijo que esta década ha sido una de las más duras, pero que han resistido. Y dijo que ha noqueado a la oposición en estos años. “Nunca me he he sentido solo en una batalla, el pueblo de Bolívar y Chávez me ha acompañado”.

