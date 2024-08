Nicolás Maduro: Hay quienes buscan destruir el concepto de familia

Compartir

El presidente Nicolás Maduro, mantuvo este viernes desde el salón Boyacá del Palacio de Miraflores, un encuentro con líderes y lideresas cristianas en el marco de la construcción de la paz en Venezuela.

El mandatario nacional destacó que actualmente la humanidad está dando una batalla entre los valores y los antivalores que buscan disolver el concepto de familia.

“Por eso es que es tan importante que las iglesias cristianas sigan fortaleciendo los procesos educativos entre niños y niñas, que no se rindan, que no se cansen, que no se dejen apabullar por las redes sociales”.

Encuentro con líderes y lideresas cristianas Señaló que Venezuela debe dar una batalla como país, como nación donde la iglesia cristiana refuerce los valores nacionales en cada familia venezolana.

“Mientras hay quienes buscan a jóvenes, casi niños, para que quemen y maten, nosotros tenemos que buscarlos para el bien, para la educación, para la cultura, para la vida, para el compartir, para la familia”.

En ese sentido dijo que hubo muchos jóvenes que cayeron en la tentación y recibieron dinero con droga para salir a generar violencia en las calles y quemar hospitales y escuelas.

“Allá en La Guaira le quemaron el negocito a emprendedores y comerciantes, entonces dicen en el mundo que eso fue protesta, protesta? quemar un hospital, quemar una escuela (…) quemar autobuses, matar gente a pistola eso no es protesta, eso es terrorismo”.

El jefe de Estado resaltó que más pudo la sociedad venezolana que la violencia que buscó generar la extrema derecha el pasado 29 de julio “en 48 horas se restableció la paz y Venezuela está en paz y bendecida”.

Finalmente invitó a todos los presentes a orar por Venezuela, a reflexionar, educar y formar de manera permanente “el amor lo puede todo (…) Dios es amor, el amor más grande, el amor que lo sana, el amor que lo crea todo”.

