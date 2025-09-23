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Niña de 11 años falleció tras recibir una patada de un caballo en Anzoátegui

By Redacción Noticias24Carabobo
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Niña de 11 años falleció tras recibir una patada de un caballo

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Una niña de 11 años falleció tras recibir una patada de un caballo, el triste hecho ocurrió en el sector Santa Fe, en Píritu, en el estado Anzoátegui, al oriente del país. La menor fue golpeada hace dos semanas y falleció ayer lunes 22 de septiembre de 2025.

La menor de edad quedó identificada como María Alejandra Prepo Gómez, la causa de muerte fue traumatismo severo. La niña se encontraba en una finca en el sector Santa; cuando el animal la agredió fuertemente.

Niña de 11 años falleció tras recibir una patada de un caballo

El fuerte golpe del equino entre el pecho y abdomen de la pequeña le provocó un «shock hipovolémico y una coagulopatía». Enseguida fue llevada al Hospital Doctor Luis Razetti en Barcelona.

Las autoridades están ejecutando las investigaciones del caso, que conmocionó a la entidad oriental.

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SourceEl Tubazo/Venezuela
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