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Una niña de 5 años falleció ahogada en una playa de Chichiriviche, estado Falcón. El triste hecho ocurrió ayer domingo 24 de agosto de 2025. La menor murió en playa Millo, la cual se encuentra diagonal al embarcadero centro sur de la calle Marina.

La niña quedó identificada como Orianny Nazareth Riera, entró al agua sin la supervisión de un adulto y quedó en una zona profunda, debido a su estatura. Fue llevada de inmediato al Consultorio Pedro Manuel Iturbe donde falleció.

Orianny fue ingresada al centro de salud a las 5:20 de la tarde de ayer domingo. Vivía junto a sus padres en el mismo Chichiriviche en el estado Falcón, en el sector conocido como Virgen del Carmen.

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Niña de 5 años falleció ahogada en playa de Chichiriviche

La muerte de la menor de edad es la segunda ocurrida este año, ya que el sábado murió un menor por ahogamiento. Este quedó identificado como Wuilangel José Merentes Cuenca de 7 años, el niño se encontraba en un hotel de Coro.

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