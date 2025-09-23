Compartir

Una niña de 7 años falleció atropellada en Caracas por un transporte público. El hecho ocurrió en el sector el Amparo de Catia en la capital del país. La menor venía con su padre cuando una camioneta de pasajeros los embistió.

La unidad de transporte público cubría la ruta, Propatria Casa Blanca, y el hecho vial ocurrió específicamente en las calles tercera y sexta del mencionado lugar. La pequeña quedó identificada como Jeilyn Esther Araque López.

Niña de 7 años falleció atropellada en Caracas

Se pudo conocer que el padre de la niña quedó lesionado también al ser atropellado. La madre de la niña la llevó por sus propios medios a un centro de salud. Pero la menor llegó sin signos vitales al lugar.

Jeylin estudiaba en la Unidad Educativa, La Constancia, la escuela decidió suspender las clases por el lamentable hecho.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas